«Челбаскет» выиграл оба матча в Челябинске у «Динамо-МГТУ»

«Челбаскет» выиграл оба домашних матча у «Динамо-МГТУ-2». Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В эти выходные, 15 и 16 января «Челбаскет» в очередных турах чемпионата Суперлиги-2 на домашней площадке добился двойного успеха. «Победная стая» одержала две победы над «Динамо-МГТУ-2» (Майкоп). В первом матча «Челбаскет» выиграл со светом 88:73, во втором — 100:81.

Героем повторного матча стал центровой хозяев Андрей Малышев, сыгравший лучший матч в сезоне — 24 очка.

Две победы позволили челябинскому клуба подняться на пятое место в турнирной таблице. Очередные игры «Челбаскет» проведет в Тобольске с местным «Нефтехимоком» из Тобольска (команда занимает восьмое место в чемпионате). Игры пройдут 29 и 30 января.

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