В Челябинске произошел пожар на территории завода имени Колющенко

Фото: vk.com/achnov
В Челябинске сегодня вечером произошел пожар на территории завода имени Колющенко. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на месте происшествия уже работают подразделения их ведомства.
— Подразделения Челябинского гарнизона выехали на вызов на данный объект. По прибытию обнаружен очаг площадью 5 кв. м, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
В паблике «Агенство чрезвычайных новостей» во «ВКонтакте» опубликовали видео, как пожарные тушат возгорание. На кадрах видно, что под кровлей одного из цехов предположительно идет задымление. Сотрудники МЧС не только обследуют с фонариками крышу, но и осматривают здание внутри.
Известно, что на месте ЧП работают девять единиц техники.
Обновлено в 20:53.
В ГУ МЧС по Челябинской области назвали предварительную причину пожара.
— Произошло короткое замыкание вентилятора в системе вентиляции без последующего горения. Задымление образовалось из-за тления. Пострадавших нет, самостоятельно из здания цеха на свежий воздух вышли 10 человек, — сообщили в МЧС.
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