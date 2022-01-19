В Челябинской области машину ударило колесом, на ходу оторвавшимся от микроавтобуса

Фото: ОГИБДД Кыштыма

В Челябинской области служебный автомобиль «Российских железных дорог» на полном ходу потерял колесо. Авария произошла на дороге «Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым».

Отвалившись от «Газели», колесо полетело на соседнюю полосу и попало в проезжавший мимо легковой Nissan.

В ОГИБДД Кыштыма рассказали, что по счастливой случайности 48-летний водитель Nissan не пострадал.

59-летний житель Верхнего Уфалея, управлявший «Газелью», смог остановить свою машину после аварии и тоже обошелся без травм.

Полицейские после ДТП начали административное расследование.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru