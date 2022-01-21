Омоновцы и коммунальщики потушили загоревшийся автомобиль на трассе в Челябинской области

Фото: управление Росгвардии по Челябинской области

Иномарка загорелась на дороге в Нагайбакском районе Челябинской области. Инцидент произошел утром 20 января.

На помощь к водителю горящего Hyundai Tucson пришли трое сотрудников ОМОН Росгвардии, проезжавших мимо на служебной машине.

— Пламя уже хорошо взялось. Мы сразу же перекрыли у автомобиля вентиль подачи газового топлива, после чего принялись огнетушителями заливать его — рассказал Николай, один из участников спасательной операции. По словам росгвардейца, вскоре на помощь подоспели и водители других машин с огнетушителями.

Фото: управление Росгвардии по Челябинской области

Огонь распространялся из моторного отсека Hyundai, а добраться до него не выходило без лома. По удивительному совпадению следующей по дороге проезжала машина коммунальной службы, в которой как раз нашлись необходимые инструменты.

С огнем боролись около получаса, в ход пустили все подручные средства, даже забрасывали машину снегом. В результате горение наконец прекратилось.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, водитель горевшей машины не пострадал. Мужчина поблагодарил добровольных помощников за участие в тушении пожара.

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