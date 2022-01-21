Из Челябинска запустят прямые рейсы в Волгоград и Воронеж

Улететь в Волгоград из Челябинска можно будет уже на следующей недели.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В скором времени из аэропорта Челябинска можно будет вылететь самолетом без пересадок в Воронеж и в Волгоград. Об открытии прямых рейсов между этими городами объявила авиакомпания Red Wings.
Вылететь из Челябинска в Волгоград можно будет с 25 января. Рейсы будут осуществляться по вторникам. Время в пути составит 2,5 часа. На сайте авиакомпании уже указана стоимость билетов: самые дешевые продаются от 3,5 тысяч рублей.
Запуск авиарейсов по направлению Челябинск – Воронеж планируется начать 4 мая. Полеты будут выполняться на воздушных судах SSJ-100 вместимостью в 100 пассажиров.
Как сообщили КП-Воронеж в пресс-службе аэропорта имени Петра I, полеты в Челябинск будут осуществляться по средам и субботам. Время пути в столицу Южного Урала составит 2 часа 25 минут.
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