На крупном перекрестке в Челябинске иномарка столкнулась с такси

Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске произошла авария на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чайковского. Столкнулись легковушки KIA и Renault с логотипами такси. О последствиях ДТП рассказал читатель КП-Челябинск.

— Проезжал два раза мимо этого места. Приехали сотрудники ДПС и начали опрашивать участников аварии. Водитель такси активно жестикулировал и доказывал всем, что он не виноват. Пострадавших нету, так как рядом не было скорой, — рассказал читатель КП-Челябинск.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как такси выезжает на перекресток и делает разворот. В этот момент по встречной полосе ехала другая машина, в результате чего и произошло столкновение.

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