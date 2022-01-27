В интернате в Челябинской области проверяют матрасы и премии после жалоб сотрудников

В интернате проверяют финансы и материально-техническое оснащение Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Магнитогорском психоневрологическом интернате начали проверки после многочисленных жалоб сотрудников. Уже подтвердилась информация о проблемах с выдачей премий. Об этом сообщили в региональном министерстве социальных отношений.

Сотрудники интерната в соцсетях рассказали, что простым санитарам в качесвте премий выплатили от 500 до 1,8 тыс. рублей, в то время как у руководителей медучреждения размер вознаграждений превысил 100 тыс. рублей.

— В учреждение выезжали представители финансового блока министерства. Проверка еще не завершена, но уже сейчас можно сделать вывод об отсутствии единого подхода к начислению стимулирующих выплат, — сообщили в пресс-службе минсоцотношений, уточнив, что руководству ПНИ порекомендовали доработать положения о премировании работников, чтобы в будущем не возникало такой шокирующей разницы в размерах выплат.

Сотрудники интерната сетовали также на условия, в которых приходится жить их подопечным: старое постельное белье, матрасы с дырами, прохудившаяся крыша. Проверить эту информацию в минсоцотношений готовятся только на следующей неделе.

— По итогам проверки будут приняты кадровые решения, — пообещали в министерстве.

Работники медучреждения сообщают, что к инспекции уже готовятся.

— Случилось чудо! Администрация дала распоряжение о выдаче новых матрасов, которые лежат на складах специально для проверок. Перед проверками их выдают, после проверок забирают. Но сейчас надеюсь, что выдали насовсем, — рассказала сотрудница интерната в соцсети.

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