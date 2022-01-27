Новый глава ГУ МВД Михаил Скоков потребовал от полицейских выезжать на место ЧП в течение трех минут

Михаил Скоков заявил, что лично контролирует соблюдение нормативов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская область находится на 75 месте по доверию населения к полиции и на 80 месте по оценке эффективности работы сотрудников МВД. Такие цифры озвучил новый глава ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков во время пресс-конференции. Он намерен улучшить эти показатели.

— На длительную пятилетку эти задачи не ставим, постараемся в течение года, — заявил Михаил Скоков.

Генерал-лейтенант в ответ попросил журналистов предположить, почему люди не доверяют. Ответы были такими: коррупция, медленная скорость реакции на преступления.

— Вы совершенно правы, я много вижу недостатков, но неэтично об этом говорить, потому что это было до меня, — сказал Скоков. — Но я эти недостатки признаю. Первое, что я заметил — это меры реагирования, они, мягко говоря, недопустимы. Сегодня мои требования в течение трех минут должны отреагировать и выехать. Больше трех минут — сразу служебная проверка. Раньше были другие нормативы.

Он отметил, что лично контролирует этот момент каждый день. Также отслеживается время пути на место происшествия. Сбор информации тоже держится на контроле, как и принятие решения.

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