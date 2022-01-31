В Курганскую область поступило 28 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Курганскую область поступила новая партия вакцины «Спутник Лайт» - 28200 доз. В настоящий момент этот препарат развозят по медицинским учреждениям региона. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в правительстве Курганской области

— «Спутник Лайт» в первую очередь используется для ревакцинации тех, кто ранее поставил двукомпонентную вакцину, а также вакцинации переболевших коронавирусом, — сообщили в правительстве Курганской области.

Всего в регионе первым первым компонентом вакцинировано 448 тыс. человек, а завершили вакцинацию - 421 тыс. человек.

Напомним, сделать прививку от коронавируса можно не только в поликлиниках по месту жительства, но и в пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах и учреждениях социальной сферы.

Чтобы пройти вакцинацию, при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

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