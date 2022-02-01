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Общество1 февраля 2022 10:46

В Челябинской области «Пятерочку» заставили снизить цены на продукты

Торговая сеть воспользовалась недостатком конкурентов, чтобы получить больше денег от покупателей
Елена КОЛЧИНА
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Цены на социально значимые продукты изменили

Цены на социально значимые продукты изменили

Фото: Олег ЗОЛОТО

Антимонопольная служба уличила торговую сеть «Пятерочка» в завышении цен на социально значимые продукты в Локомотивном городском округе.

Как сообщает «Южноуральская панорама», в УФАС по Челябинской области сравнили ценники в магазинах, которые находятся в разных городах и районах региона. Выяснилось, что в муниципалитетах, где у «Пятерочки» есть серьезные конкуренты, продукты стоят дешевле, чем в Локомотивном, где магазины сети занимают доминирующее положение.

По указанию УФАС заведующее магазинами ООО «Агроторг» снизило цены в супермаркетах Локомотивного до минимального уровня, установленного в районах где между разными торговыми сетями высокая конкуренция.

К социально значимым продуктам относятся свинина, куриное мясо, яйца, молоко, сливочное масло, мука, гречневая крупа, картофель, хлеб и ряд других товаров.

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