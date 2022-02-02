Прокуратура требует возбудить уголовное дело из-за «Двойного сердца», возмутившего жителей Миасса

Жителям Миасса не понравился установленный в центре города арт-объект. Фото: прокуратура Челябинской области

Прокуратура обнаружила нарушения при заключении и оплате контракта на установку арт-объекта в центре Миасса.

Конструкция под названием «Двойное сердце с городом» на улице 8 Марта возмутила многих жителей. Горожане жаловались как на внешний вид, так и на стоимость арт-объекта – 490 тыс. рублей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры челябинской области, «сердце» действительно можно было приобрести по меньшей цене. Сотрудники ведомства нашли в интернете аналогичные конструкции по цене 165 тыс. рублей.

Но в мэрии Миасса включили работы по установке арт-объекта в контракт на асфальтирование тротуаров. В результате потенциальные поставщики, изготавливающие «сердца», но не занимающиеся дорожными работами, не смогли поучаствовать в аукционе по поиску подрядчика.

Вдобавок выяснилось, что монтаж «Двойного сердца с городом» оплатили до того, как установили арт-объект. Гибрид скульптуры и скамейки разместили рядом с ДК «Бригантина» только в конце ноября 2021 года, спустя 2,5 месяца после установленного контрактом срока.

В прокуратуре потребовали у главы Миасса устранить выявленные нарушения и передали материалы проверки в Следственный комитет, чтобы там решили вопрос о привлечении сотрудников миасской мэрии к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями.

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