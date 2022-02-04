Новогодние лавочки на Алом поле в Челябинске предложили оставить насовсем

Днем лавочки выделяются на белом снегу, вечером — ярко светятся Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В парке на Алом поле с декабря установлены красные лавочки и с белыми полусферами, которые светятся вечером. Арт-объект появился в рамках новогодней иллюминации, и, как рассказал «Комсомольской правде-Челябинск» глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев, его могут оставить.

— У лавочек нет ярко выраженной новогодней тематики, поэтому, если горожане оценят, можем их оставить. Также, как было со светящимися звездами на Тернопольской, — добавил Виктор Ереклинцев.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Между тем, не все челябинцы оценили арт-объект.

— Не пойму, что это за «гробы» и зачем они тут рядом с обычными лавочками, — задается вопросом челябинка Наталья.

Рядом с лавочками есть шары Фото: Предоставлено "Комсомолке"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru