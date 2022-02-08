В Челябинске бывшего полицейского осудили за взятку от похоронщиков

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске бывшего сотрудника дежурной части отдела полиции «Советский» признали виновным в получении взятки. Суд установил, что он передавал похоронному агентству информацию о недавно умерших людях. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

— Осужденный в период 2020-2021 годов получил взятки на сумму 37 тысяч рублей от представителя похоронного агентства за предоставление данных об умерших гражданах. Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, — рассказали в СУ СКР по Челябинской области.

Экс-полицейского назначили приговор в виде трех лет лишения свободы условно. Кроме того, ему запрещено занимать определенные должности сроком на два года.

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