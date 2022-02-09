В Челябинском зоопарке поселились хищная зубастая лягушка и пара кокетливых гекконов

Фото: Челябинский зоопарк

В Челябинском зоопарке появились три новых обитателя. Это ресничные гекконы-бананоеды и украшенная рогатка.

Гекконы — небольшие ящерицы с суперспособностями. Благодаря уникальному строению кожи на лапках и хвосте они способны бегать по стенам и карабкаться даже по гладким поверхностям. А еще гекконы отлично прыгают.

Ресничными их назвали из-за примечательной внешности: чешуйки-шипы вокруг глаз у них напоминают кокетливо накрашенные ресницы.

В пресс-службе Челябинского зоопарка рассказали, что новые питомцы оправдывают свое название лишь частично. «Реснички» у них есть, а вот питаться бананами гекконы отказываются наотрез. Зато пристрастились к яблочному пюре.

Дикие собратья челябинских гекконов обычно едят мягкие фрукты и ягоды, в сумерках охотятся на насекомых.

Украшенная рогатка — забавная на вид лягушка, пузатая и большеглазая. Название этим южноамериканским земноводным также дали из-за внешности. Над глазами у лягушек возвышаются подобия рожек.

Повадки рогатки резко контрастируют с безобидным обликом. Эти лягушки — хищники. Пасть у них открывается очень широко, чтобы удобней было проглотить жертву, а зубы наклонены внутрь, позволяя надежно удерживать добычу.

В зоопарке рогатку кормят рыбой и мышами. А в дикой природе такие лягушки едят всех, кого сумеют поймать. Самка даже может закусить самцом.

За жертвами, конечно, рогатки не гоняются. Благодаря специфическому окрасу они притворяются кочками среди мха или листвы и поджидает любое незадачливое существо, уступающее им по размеру, бдительно следя за всем происходящим большими подвижными глазами.

Увидеть хищную лягушку и гекконов-акробатов можно в Экзотариуме зоопарка (посещение этого отдела входит в стоимость основного билета в зоопарк).

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