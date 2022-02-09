СК: директор челябинского горсада имени Пушкина подозревается во взятке на 200 тысяч рублей

Игорь Клеин. Фото: Горсад им. А.С. Пушкина / vk.com
В Челябинске следователи раскрыли сумму предполагаемой взятки, которую мог получить директор МАУ «Горсад им. Пушкина» Игорь Клеин. Речь идет о сумме более 200 тысяч рублей, сообщили в региональном СУ СКР.
— По данным следствия, в период 2017-2021 годов подозреваемый получил взятку в сумме более 200 тысяч рублей от директора коммерческой организации за незаконные действия и общее покровительство, — рассказали в ведомстве.
Преступление выявили сотрудники экономической безопасности ГУ МВД по Челябинску. Они также осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.
В отношении Игоря Клеина возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки). В ближайшее время ему изберут меру пресечения и предъявят обвинение.
Напомним, его предшественницу Ольгу Попову в прошлом году осудили по статье «Халатность». Женщину обвинили в том, что она сдала в аренду помещения в подземном переходе на площади Революции — это территория тоже принадлежит МАУ «Горсад им. Пушкина». Ущерб оценили в 4,9 млн рублей, с Поповой эту сумму взыскали, а также назначили штраф 30 тыс. рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru