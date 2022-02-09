В Челябинске осудили экс-сотрудника колонии за взятки от родственников заключенных

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Металлургический районный суд в Челябинске вынес приговор 22-летнему экс-сотруднику исправительного учреждения, который брал взятки от родственников осужденных. Его признали виновным по трем уголовным статьям: «мелкое взяточничество» (ч.1 ст.291.2 УК РФ), «превышение должностных полномочий» (ч.1 ст. 286 УК РФ ) и «получение взятки» (ч.3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Подсудимый работал младшим инспектором группы надзора отдела безопасности исправительной колоний. Как установил суд, в июне 2021 года он получил от родственников заключенных взятки на общую сумму в 63 тысячи рублей. В обмен на эти деньги подсудимый предоставил осужденным мобильные телефоны и сделал для них поблажки.

В ходе следствия экс-сотрудник колонии заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.

Подсудимого приговорили к пяти годам лишения свободы и к штрафу в размере 80 тысяч рублей. Также ему было запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 4 года.

Приговор не вступил в законную силу.

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