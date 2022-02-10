Челябинский облсуд оставил в СИЗО двух сотрудников ГИБДД, обвиняемых в получении взятки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд в четверг, 10 февраля, оставил без изменения меру пресечения для двух сотрудников ГИБДД Олега Уланова и Амирбека Батталова, которые обвиняются в получении взятки. Они останутся в СИЗО до 1 апреля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

— Адвокаты просили отменить и избрать в отношении их подзащитных меру пресечения в виде домашнего ареста, — уточнили в суде.

Напомним, о задержании трех сотрудников ГИБДД стало известно 1 февраля. По версии следствия, подозреваемые получили 20 тысяч рублей от водителя, который нарушил правила дорожного движения. В обмен на эти деньги его не должны были привлекать к ответственности.

Уланова и Батталова после задержания отправили в СИЗО. Третьему сотруднику ГИБДД избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

После произошедшего руководитель ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков снял с должности начальника подразделения, у которого в подчинении находились задержанные. Глава ведомства заявил, что не потерпит предательства в своих рядах.

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