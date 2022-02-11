В Челябинске улица превратилась в реку из-за аварии

Фото: КДХ Челябинска
В Челябинске ночью 11 февраля произошла авария, из-за которой проезжая часть превратилась в реку с ледяными берегами. Вода залила асфальт на улице Новороссийской, в районе перекрестка с улицей Коммунаров.
В МУП «ПОВВ» сообщили, что аварийные бригады занимаются устранением течи.
— Выполнена обработка данного участка для ликвидации наледи, — рассказали в муниципальном Комитете дорожного хозяйства.
На место происшествия приехали сотрудники МБУ «ЭВИС», которые пытаются расчистить ливневую канализацию, чтобы спустить туда воду с проезжей части.
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