В Челябинске улица превратилась в реку из-за аварии

Фото: КДХ Челябинска

В Челябинске ночью 11 февраля произошла авария, из-за которой проезжая часть превратилась в реку с ледяными берегами. Вода залила асфальт на улице Новороссийской, в районе перекрестка с улицей Коммунаров.

В МУП «ПОВВ» сообщили, что аварийные бригады занимаются устранением течи.

— Выполнена обработка данного участка для ликвидации наледи, — рассказали в муниципальном Комитете дорожного хозяйства.

На место происшествия приехали сотрудники МБУ «ЭВИС», которые пытаются расчистить ливневую канализацию, чтобы спустить туда воду с проезжей части.

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