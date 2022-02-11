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Общество11 февраля 2022 8:29

ГИБДД призвала челябинских автомобилистов воздержаться от загородных поездок в выходные

Это связано с непогодой, которая ожидается в регионе
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
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Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 11 февраля, ГИБДД Челябинской области предупредила автомобилистов о грядущей непогоде в регионе. Ожидается, что придет сильный снегопад, а местами и метели. В связи с этим полицейские выставили 28 экипажей с сотрудниками ДПС, которые будут дежурить на трассах.

Но для того, чтобы наверняка обезопасить себя, ГИБДД рекомендует воздержаться от загородных путешествий в эти выходные. Если же поездку никак нельзя отложить, то быть максимально внимательными и аккуратными на дорогах, избегать опасных маневров.

Такое же предупреждение опубликовал и региональный Миндортранс.

— Ночью 12 февраля ожидаются снегопады в восточной половине региона, местами сильные, на дорогах — гололедица от снежного наката, — уточнили в Миндортрансе.

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