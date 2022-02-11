В Челябинской области выделят 100 млн рублей на развитие народных дружин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области выделят 100 млн рублей для формирования фонда стимулирующих выплат членам добровольных народных дружин. Об этом в пятницу, 11 февраля, в ходе совещания с подчиненными заявил глава регионального ГУ МВД Михаил Скоков.

— Добровольные народные дружины могут стать нашим первым помощником в защите граждан и охране общественного порядка, — подчеркнул Михаил Скоков.

Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, использование народных дружин в регионе будет тщательно подготовлено. Ведомство разработает маршруты патрулирования для совместных нарядов полиции и активистов, а также определит наиболее проблемные и криминальные участки, проведя комплексный анализ территорий.

Подводя итоги совещания, генерал Скоков обозначил главные требования к подчиненному личному составу, а именно незамедлительное оказание помощи гражданам, а также обеспечение их защищенности и уверенности в своей безопасности. Он добавил, что жители и гости Челябинской области должны гордиться полицией и доверять ей.

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