УФАС запретила «Пятерочке» открывать магазины в четырех муниципалитетах Челябинской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В шести муниципалитетах Челябинской области по требованию УФАС больше не будут открываться магазины крупных торговых сетей. Речь идет о «Пятерочке», «Магните» и «Монетке». Как пояснили в антимонопольном ведомстве, их доля на рынке в муниципальных районах и округах превышает больше 25%.
— Согласно действующему законодательству, если доля торговой сети в муниципальном образовании превышает 25%, она не вправе приобретать или арендовать дополнительную площадь на данной территории, — сообщили в Челябинском УФАС.
По данным антимонопольного ведомства, такая ситуация сложилась в Карабашском, Локомотивном, Трехгорном и Южноуральском городских округах, а также в Еткульском и Коркинском районах
— Карабашский ГО – «Пятерочка»;
— Локомотивный ГО – «Пятерочка» и «Монетка»;
— Трехгорный ГО – «Монетка»;
— Южноуральский ГО – «Магнит»;
— Еткульский МР – «Пятерочка»;
— Коркинский МР – «Пятерочка».
В УФАС также заявили, что главы названных муниципалитетов уже проинформированы о превышении доли торговых сетей. В дальнейшем они должны будут принять меры по предупреждению и пресечению дальнейшего расширения их магазинов.
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