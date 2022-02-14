УФАС запретила «Пятерочке» открывать магазины в четырех муниципалитетах Челябинской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В шести муниципалитетах Челябинской области по требованию УФАС больше не будут открываться магазины крупных торговых сетей. Речь идет о «Пятерочке», «Магните» и «Монетке». Как пояснили в антимонопольном ведомстве, их доля на рынке в муниципальных районах и округах превышает больше 25%.

— Согласно действующему законодательству, если доля торговой сети в муниципальном образовании превышает 25%, она не вправе приобретать или арендовать дополнительную площадь на данной территории, — сообщили в Челябинском УФАС.

По данным антимонопольного ведомства, такая ситуация сложилась в Карабашском, Локомотивном, Трехгорном и Южноуральском городских округах, а также в Еткульском и Коркинском районах

— Карабашский ГО – «Пятерочка»;

— Локомотивный ГО – «Пятерочка» и «Монетка»;

— Трехгорный ГО – «Монетка»;

— Южноуральский ГО – «Магнит»;

— Еткульский МР – «Пятерочка»;

— Коркинский МР – «Пятерочка».

В УФАС также заявили, что главы названных муниципалитетов уже проинформированы о превышении доли торговых сетей. В дальнейшем они должны будут принять меры по предупреждению и пресечению дальнейшего расширения их магазинов.

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