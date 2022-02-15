В Челябинской области потеплеет на 30 градусов

В Челябинской области потеплеет до 0 градусов и прекратится снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области в ближайшие дни будет резко колебаться температура воздуха. Если ночью 15 февраля в отдельных районах свирепствовали 30-градусные морозы, то днем 17 февраля может потеплеть до -5 и даже 0 градусов.

Днем во вторник 15 февраля будет от -9 до -4 градусов, возможны туманы, изморозь и небольшие снегопады.

В ночь на среду 18 февраля похолодает до -12, -17 градусов, а днем вновь потеплеет до -6, -1 градуса.

17 февраля ночью температура в низинах опустится до -22. Днем, когда потеплеет до -5, 0 градусов, обещают переменную облачность без осадков.

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