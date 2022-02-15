Возле нацпарка в Челябинской области сгорел дотла гостевой дом

Фото: нацпарк "Зигальга"

На туристической базе в Челябинской области случился пожар. Полностью выгорел один из гостевых домов в поселке Тюлюк. О ЧП стало известно сегодня, 15 февраля, однако, как уточнили в региональном ГУ МЧС, возгорание произошло еще в пятницу.

Пожарный расчет ехал из Юрюзани, которая находится в 50 км. Тем временем на помощь пришли жители поселка и сотрудники расположенного поблизости национального парка «Зигальга». На реке бензопилой сделали прорубь и помпами стали качать воду к месту пожара. К моменту прибытия пожарного расчета с огнем удалось справиться.

Фото: нацпарк "Зигальга"

Пламя быстро объяло гостевой дом и грозило перекинуться на соседние постройки. У здания поблизости начали дымиться стена и кровля. Добровольные помощники принялись забрасывать стену снегом, чтобы она не загорелась.

— И хотя вспыхнувшее как спичка строение сгорело практически полностью, соседние деревянные здания благодаря общим усилиям остались целы, — рассказали в пресс-службе «Зигальги».

На пожаре никто не пострадал. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание.

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