Пришло время убрать елку: в Челябинске начали демонитровать новогодние украшения

Фото: Администрация Советского района

До весны осталось две недели и в Челябинске начали убирать новогодние арт-объекты. Елки и украшения уже частично демонтировали в Советском районе. Их обработают и отвезут на склады, где они будут храниться до следующей зимы.

— В середине февраля заканчивается действие муниципального контракта по содержанию ледовых городков в поселках Новосинеглазово, Смолино, Федоровка и в сквере Колющенко, в связи с чем прекращается их функционирование, — сообщили в администрации Советского района.

Также в администрации отметили, что этой зимой, в отличие от прошлых, случаев вандализма на ледовых городках почти не наблюдалось. Поэтому были сэкономлены и бюджетные средства. Осенью планируют закупить новые арт-объекты и украсить ими еще и другие участки района. Предложения о местах установки в администрации ждут от самих местных жителей.

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