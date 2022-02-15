Полицейские спасли сотрудников горящего кафе на трассе М5 в Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Автоинспекторы в Челябинской области спасли людей во время пожара. Ночью загорелось двухэтажное здание придорожного кафе-гостиницы в окрестностях Златоуста, на 1718-м километре трассы М-5.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, первым пожар заметил майор Федор Дроздов, который после полуночи следил за движением на трассе. Он срочно вызвал на помощь ближайший экипаж ДПС.

Когда полицейские прибыли к месту происшествия, огонь уже целиком охватил ту половину здания, где находилось кафе. В примыкающих помещениях в это время спали работники заведения. Полицейские разбудили их и эвакуировали из горящего дома. Четырех спасенных посадили в патрульные машины ДПС, чтобы люди не замерзли в зимнюю ночь на улице.

Кроме того, автоинспекторы разыскали сторожа, который смог обесточить здание.

Пожар потушили приехавшие вскоре спасатели. Люди при происшествии не пострадали, удалось также уберечь от огня соседние постройки.

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