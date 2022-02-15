Торговые сети «Пятерочка», «Магнит» и «Монетка» превысили порог присутствия в городах Челябинской области

В УФАС считают, что еще больше одинаковых магазинов городам не нужно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области торговым сетям запретили открывать новые супермаркеты в нескольких городах и районах. Об этом сообщили в региональном управлении Антимонопольной службы.

— Если доля торговой сети в муниципальном образовании превышает 25%, эта сеть не вправе приобретать или арендовать дополнительную площадь на данной территории, — пояснили в УФАС положение закона о торговле.

По подсчетам ведомства, «Пятерочка» превысила 25-процентную квоту в Карабаше, Локомотивном, Еткульском и Коркинском районах.

«Магнит» занял 25% розничного рынка продовольственных товаров в Южноуральске.

«Монетка» уже открыла максимально возможное количество магазинов в Локомотивном и Трехгорном.

В УФАС уточняют, что разрешенные доли на рынке сетевики заняли еще в 2020 году. Теперь информацию о запрете на новые супермаркеты передадут главам городов и районов, чтобы те следили за количеством супермаркетов и не позволяли открывать новые.

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