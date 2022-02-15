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Общество15 февраля 2022 12:09

В Челябинской области мужчина продал свой автомобиль, чтобы перевести деньги мошенникам

На его имя еще записали крупный кредит
Ян Стоев
Ян Стоев
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Мужчине позвонил лжесотрудник банка.

Мужчине позвонил лжесотрудник банка.

Фото: Александр Подгорчук

В Озерске Челябинской области 60-летний мужчина продал свой автомобиль, чтобы перевести деньги телефонным мошенникам. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сказал, что мужчина может лишиться денег на картах, поэтому их надо перевести на безопасный счет. Потерпевший был в курсе о телефонных мошенниках, но все-таки поверил в ложь.

— Мужчина перевел деньги с кредитных карт и установил приложение удаленного доступа. Потерпевший следовал указаниям, поэтому злоумышленники смогли оформить на него займы в различных банках, – рассказали в полиции.

Кроме того, мужчина под диктовку афериста перевел еще часть своих денег по номерам телефонов аферистов. Также он продал свой автомобиль стоимостью более 2 миллионов рублей. Вырученную сумму он перевел на указанные мошенниками счета.

После этого мошенники перестали выходить с мужчиной на связь. Потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию. Позже выяснилось, что аферисты также оформили на него крупный кредит.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Общая сумма ущерба составила 4 млн 590 тысяч рублей.

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