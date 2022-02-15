В Челябинске приостановили эвакуацию автомобилей с парковочных мест для инвалидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске запретили эвакуировать автомобили с парковочных мест для инвалидов без тщательной проверки. Соответствующее поручение дал начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе челябинского полицейского главка.

— Генерал Скоков потребовал приостановить эвакуацию и незамедлительно провести работу с государственным учреждением, ответственным за пополнение федерального реестра лиц с ограниченными возможностями и доступ к нему, — сообщили в ведомстве.

Теперь сотрудники ГИБДД должны будут проверять припаркованный автомобиль по соответствующим базам данным. Новые требования Михаил Скоков поручил исполнить в кратчайший срок.

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