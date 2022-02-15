В Челябинске эвакуировались 15 человек из-за пожара в ресторане на «Белом рынке»

Фото: Регион-74 | Челябинск / vk.com

В Челябинске на «Белом рынке» по улице Тернопольской произошел пожар в ресторане «Уголь». Во время ЧП из заведения самостоятельно эвакуировались 15 человек. По данным регионального управления МЧС, возгорание началось из-за жира, который скопился в вентиляционной трубе на кухне.

— Подразделения работали по рангу «Пожар №1», на тушение был подан один ствол «Б», работали два звена газодымозащитной службы, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

«Белый рынок» в Челябинске открылся в августе 2019 года. Он представляет собой комплекс из ресторанов и точек фастфуда. Заведение иногда сравнивают с московским фудмолом «Депо» из-за того, что первый расположился в корпусах бывшего завода «Полет», а второй – на месте закрытого трамвайного депо.

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