Челябинские таможенники задержали партию поддельных AirPods на границе с Казахстаном

Фото: Челябинская таможня

Челябинские таможенники задержали грузовик, который вез из Казахстана в Россию партию поддельного товара. Фуру остановили неподалеку от пункта «Бугристое» под Троицком. Выяснилось, что внутри лежат контрафактные наушники и чехлы AirPods, сетевые адаптеры Samsung, а также носки Nike и Adidas.

— В ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили товары с признаками подделки в количестве более 3 745 единиц, — уточнил заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.

Все это добро водитель вез в Екатеринбург, но теперь товар изъяли. Примерный ущерб, нанесенный правообладателям товарных марок, превысил 4,5 млн рублей. Виновных планируют привлечь к ответственности.

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