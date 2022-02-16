Косят под Германию: челябинскую фабрику печения «Кременкульское» накажут за «слизанный» дизайн упаковки

Слишком похожи упаковки, считают в УФАС и суде. Фото: УФАС Челябинской области

Южноуральскую фабрику «Кременкульское» накажут за дизайн упаковок печения — уж больно он похож на упаковку немецкого конкурента Leibniz. УФАС России уже предписывала заводу прекратить выпуск товара, но предприятие решило обжаловать решение в суде. Не вышло — Арбитражный суд встал на сторону европейского предприятия.

Суть спора в упаковке печения «Кременкульское», «Кременкульское ZOO» (ЗОО ХРУМ) и «Кременкульское Мини» (Minis Мини), которую предприятие ООО «Фламинго-маркет» выпускает с 2018 года. Немецкая компания Бальзен ГмбХ унд Ко. КГ, которая с 2007 года продает в России свое печенье под брендом Leibniz, заметила, что упаковка у двух производителей схожая — по цвету, шрифту, графике. Это подтвердил и опрос ВЦИОМ.

— В отношении нарушителя будет возбуждено дело об административном правонарушении, — сообщили в УФАС по Челябинской области.

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