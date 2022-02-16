Пошли на снижение: впервые за месяц в Челябинской области уменьшилось число новых заболевших коронавирусом

Впервые с 7 февраля количество новых заболевших не выросло, а снизилось
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 4705 новых случая коронавируса — на 454 меньше, чем накануне. В прошлый раз менее 5 тыс. новых заболевших за день было 11 февраля.
Восьмая часть новых заболевших — это школьники, за день коронавирус диагностировали у 560 учеников.
По данным областного министерства здравоохранения, сейчас коронавирусом болеют 43 665 южноуральцев.
От ковидной пневмонии за сутки умерли 17 пациентов.
За все время с начала пандемии в Челябинской области выявили 212 124 случаев Covid-19.
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