В Челябинске эвакуировали стоматологическую поликлинику

Фото: 2gis

В Челябинске эвакуировали сотрудников и посетителей стоматологической поликлиники № 1 на проспекте Победы, 176. На место происшествия приехали сотрудники МЧС.

Оказалось, что в здании замкнул электросветильник. Его потушили своими силами, еще до приезда пожарных.

— Произошло короткое замыкание электросветильника без последующего горения, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. — Сейчас все нормально.

Сотрудники и посетители поликлиники вернулись внутрь, работа продолжается в обычном режиме.

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