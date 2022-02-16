В Челябинской области на крыше гаража нашли тротиловую шашку

Боеприпасы пролежали на крыше больше года. Фото: управление Росгвардии по Челябинской области

В Челябинской области обнаружили тайник с патронами и 200 граммами прессованного тротила. Взрывоопасный сверток хранился на крыше гаража в селе Травники Чебаркульского района. Боеприпасы нашли заглянувшие на крышу жители села. На место происшествия вызвали группу разминирования ОМОН.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, найденные боеприпасы идентифицировали как пистолетные патроны и 200-граммовую тротиловую шашку (такие бруски из спрессованного взрывчатого вещества используют для изготовления зарядов).

— Предметы принадлежали бывшему сторожу гаража, — рассказали в Росгвардии.

Откуда сторож взял боеприпасы, выяснить пока не удалось. Дело в том, что мужчина умер еще в 2020 году. Известно, что лицензии на покупку или хранение оружия у него не было.

Специалисты группы разминирования со всеми предосторожностями увезли взрывоопасную находку из села и передали ее экспертам для дальнейшего исследования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru