В Челябинской области на крыше гаража нашли тротиловую шашку

Боеприпасы пролежали на крыше больше года. Фото: управление Росгвардии по Челябинской области
В Челябинской области обнаружили тайник с патронами и 200 граммами прессованного тротила. Взрывоопасный сверток хранился на крыше гаража в селе Травники Чебаркульского района. Боеприпасы нашли заглянувшие на крышу жители села. На место происшествия вызвали группу разминирования ОМОН.
Как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, найденные боеприпасы идентифицировали как пистолетные патроны и 200-граммовую тротиловую шашку (такие бруски из спрессованного взрывчатого вещества используют для изготовления зарядов).
— Предметы принадлежали бывшему сторожу гаража, — рассказали в Росгвардии.
Откуда сторож взял боеприпасы, выяснить пока не удалось. Дело в том, что мужчина умер еще в 2020 году. Известно, что лицензии на покупку или хранение оружия у него не было.
Специалисты группы разминирования со всеми предосторожностями увезли взрывоопасную находку из села и передали ее экспертам для дальнейшего исследования.
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