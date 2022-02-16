Воспитанники «Трактора» забросили две шайбы в ворота Дании и помогли России выйти в полуфинал Олимпиады

Никита Нестеров вывел сборную России вперед. Фото ОКР.

На олимпийскому турнире в Пекине сборная России одолела соперников из Дании — 3:1. Счет в первом периоде открыл капитан команды Вадим Шипачев. В начале второго отрезка матча датчане выровняли преимущество — 1:1. Но в том же втором периоде и в конце третьего воспитанники «Трактора» Никита Нестеров и Вячеслав Войнов поочередно «распечатали» ворота датчан. Итог матча, который прошел 16 февраля — 3:1.

Эта победа позволила Олимпийской сборной России выйти в полуфинал турнира в Пекине. Игра за выход в финал пройдет в пятницу, 18 февраля. Соперник российской команды станет известен позже.

Отметим, что Нестеров и Войнов сейчас представляют другие регионы. А официально Челябинскую область представляют четыре игрока — Андрей Чибисов, Артем Минулин и Егор Яковлев из магнитогорского «Металлурга» и Сергей Телегин из «Трактора».

— Этот Олимпийский турнир довольно ровный по уровню соперников. Но наша российская команда еще раз доказала, что хорошо «раскачивается» по ходу турнира. А наши челябинские воспитанники еще раз доказали, что умеют в нужный момент сделать решающие ходы. Но это, разумеется, не только заслуга Нестерова и Войнова, но и всей команды, — отметил бывший директор ХК «Трактор» Марк Винницкий.

Напомним, что на Олимпиаде сборная России на групповой стадии уже встречалась с датчанами и также сумела победить соперников (3:2).

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