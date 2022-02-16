В Челябинской области установится плюсовая температура

После оттепели челябинцам придется опасаться сосулек Фото: Алексей ФОКИН

В Челябинской области потеплеет до +1 градуса. Такая погода будет в четверг 17 февраля и пятницу 18 февраля на большей части территории региона.

Исключением станут только южные районы. Там по-прежнему будет холодно — до -8 градусов днем.

Совсем не зимняя дневная погода по ночам все же будет сменяться настоящими морозами. Ночью 17 февраля в Челябинской области похолодает до -12, -17 градусов. А ночью 18 февраля температура воздуха опустится до -13, -18, а в низинах — даже до -23 градусов.

При этом осадков метеорологи не прогнозируют, ветер до конца недели будет юго-западным, 3-8 метров в секунду.

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