Челябинские врачи помогли девочке избавиться от мучившей ее всю жизнь опухоли на глазу

Фото: ЧОДКБ

В Челябинске врачи провели уникальную операцию по удалению опухоли с глаза 16-летней девочки. Пациентка специально приехала на лечение из Вологодской области.

Как рассказали в пресс-службе Челябинской областной детской клинической больницы, небольшая красная шишечка появилась в углу глаза Даши, когда девочке было всего два года. 14 следующих лет врачам не удавалось вылечить юную пациентку. Доброкачественную опухоль с глаза Даши не смогли удалить ни в родной Вологодской области, ни в федеральном центре в Москве.

Гемангиома тем временем росла. Новообразование мешало девочке и причиняло боль при перепадах температур или физически нагрузках. Наконец врач из Санкт-Петербурга посоветовала обратиться к челябинским коллегам.

Главный детский хирург Челябинской области Николай Ростовцев рассказал, что случай Даши — чрезвычайно редкий.

— Тут такой тип мальформации, что стандартный метод СВЧ-облучение применять нельзя, мог серьезно пострадать глаз, вплоть до его потери. Надо не задеть ни глаз, ни орбиту, — объяснил врач.

Целая команда челябинских хирургов провела в операционной полтора часа. Им удалось вдвое уменьшить объем сосудистого новообразования.

Пока нельзя сказать, вылечилась ли Даша окончательно или ей понадобится еще одна операция. Вмешательство прошло успешно, но девочке предстоит полугодовой курс лечения. После него станет ясно, нужна ли пациентке дальнейшая врачебная помощь.

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