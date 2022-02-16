Челябинская конькобежка Екатерина Ефременкова завершила выступление на Олимпиаде, упав в 1/4 финала

Екатерина Ефременкова в Пекине выступила уже на своей второй Олимпиаде. Фото Федерация конькобежного спорта России

Последний вид олимпийской программы для южноуральской спортсменки оказался коварным. На дистанции 1500 метров Екатерина Ефременкова боролась за выход в полуфинал, примерно половину дистанции спортсменка лидировала или держалась в группе лидеров.

Но за шесть кругов до финиша Екатерина, обходя соперницу по внутреннему радиусу, судя по всему зацепилась за конек соперницы и упала на лед. На этом соревнования для Екатерины Ефременковой закончились на стадии ¼ финала.

Ранее Екатерина также выступила в личном первенстве на дистанции 1000 метров, а также в эстафете. Зацепиться за награды в этих дисциплинах, к сожалению, ей так и не удалось.

Напомним, Олимпиада-2022 в Пекине уже вторая в спортивной карьере 24-летней Екатерины Ефременковой.

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