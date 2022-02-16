Челябинка пожаловалась, что не может покупать газеты из-за отсутствия киосков в городе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН | читатель КП

Марине Аркадьевне из Челябинска 80 лет, и она не может купить любимую газету из-за отсутствия киосков рядом с домом. Пенсионерка пожаловалась на это, дозвонившись в эфир радио «Комсомольская правда — Челябинск».

— Рядом с домом раньше стоял киоск, на улице Мамина, и все было прекрасно. Но уже три месяца, как его снесли, и мы по городу бегаем, ищем, где можно купить газету. У нас тут есть супермаркет рядом, но дороги не чистят, поэтому до него невозможно дойти. Дорога идет в гору, там скользко — на коленках надо ползти, чтобы добраться, — рассказала Марина Аркадьевна.

Женщина звонила в администрацию города, чтобы узнать, почему киоска больше нет. По ее словам, в мэрии заявили, что владельцы не платят аренду.

Мы навестили Марину Аркадьевну и вручили ей несколько номеров газеты «Комсомольская правда». Теперь у бабушки есть программа телепередач, в которой она нуждалась, но хотелось бы, чтобы у пенсионерки вновь появилась возможность покупать газету рядом с домом.

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