Челябинские фристайлистки завершили выступление на Олимпиаде, не пройдя квалификацию

Фото: Федерации фристайла России

На зимних Играх в борьбу вступили представители фристайла. Южноуральские спортсменки выступили в двух дисциплинах — хаф-пайп и ски-кросс. Сегодня, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине 15-летняя чемпионка мира среди юниоров Александра Глазкова — самая юная представительница сборной России, после Камилы Валиевой, в квалификации не смогла пробиться в главный финал, заняв 14 место в хаф-пайпе. Однако, и этот результат для юной спортсменки, равно, как и уже само участие в Олимпиаде, можно считать успехом.

Анастасия Чирцова в жесткой конкуренции с соперницами в дисциплине ски-кросс стала 22-й. Для Анастасии это уже третьи Олимпийские игры в спортивной карьере.

Завтра, 18 февраля, в ски-кроссе выступит еще один представитель Южного Урала Игорь Омелин.

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