Каждый третий челябинец готов отказаться от наличных денег

Большая часть жителей Челябинска не готова отказаться от кошельков с купюрами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более трети жителей Челябинска готовы отказаться от использования наличных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди горожан социологами Челябинского филиала РАНХиГС.

У 700 совершеннолетних жителей города спросили, согласны ли они полностью отказаться от бумажных денег, если безналичную оплату будут принимать везде. Оказалось, что пользоваться только банковскими картами или смартфонами в магазинах, транспорте и кафе готовы 35,7% респондентов.

При этом большинство челябинцев все же за то, чтобы сохранить кошельки с купюрами и монетами. На безналичный расчет не согласны переходить 61,5% участников опроса. Еще 2,8% затруднились с ответом.

Как отмечают социологи, к пользованию банковскими картами более склонны челябинцы младше 44 лет с высшим образованием, а также те, кто оценивает свой достаток как высокий. Среди сторонников безналичного расчета больше всего бюджетников, предпринимателей и менеджеров.

Оплачивать покупки наличными предпочитают граждане из менее защищенных социальных групп. Это челябинцы старшее 45 лет, пенсионеры, безработные. Бумажные деньги более надежными чаще считают те, у кого нет высшего образования и кто оценивает свое материальное положение ниже среднего.

Примечательно, что в Челябинске доля сторонников бумажных денег больше, чем в целом по России. По данным ВЦИОМ, перейти на полностью безналичный расчет не готовы только 48% россиян — против 61,5% в Челябинске.

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