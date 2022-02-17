В Челябинской области второй день снижается количество заболевших коронавирусом

Больше 47 тыс. человек сейчас болеют Covid-19 Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 4201 новый случай коронавируса, в том числе заболели 336 школьников. Количество поставленных диагнозов сокращается второй день подряд. Накануне сообщалось о 4705 новых заболевших, а до того — о 5159 инфицированных.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от Covid-19 лечатся 47 770 жителей Челябинской области.

20 пациентов за сутки умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 246 407 южноуральцев.

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