В Челябинске строители собрали основной каркас Ленинградского моста

Реконструкция моста началась в мае 2021 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Строители закончили основные работы по реконструкции Ленинградского моста в Челябинске. Уже установлена сама конструкция моста. Объект осмотрела мэр Челябинска Наталья Котова. Подрядчик рассказал, что работы идут по графику и движение запустят в срок, 15 июля 2022 года.

— В настоящее время переносится теплотрасса, ранее перенесли водовод, ливневую канализацию, — рассказала глава Челябинска Наталья Котова. — В настоящий момент решается вопрос по треплотрассе, она задевает часть этого моста. Планы остаются без изменений, около 65% работ уже выполнено. Весной приступим к асфальтированию.

Новый Ленинградский мост на 20 метров шире и на 2,5 метра выше прежнего, автомобили будут двигаться по 6 полосам, после асфальтирования строители проложат трамвайные пути. Шире сделали и тротуары. Уже на своем месте стоит отреставрированный памятный знак «Ленинградский мост». Теперь вокруг него сделают ограждение из чугунного литья и смотровую площадку. Стоимость всех работ составила более 1 млрд рублей, включая строительно-монтажные работы, компенсационные затраты за снос зеленых насаждений.

Частично движение будет открыто для автомобилей и трамваев 15 июля. Полный ввод объекта планируется 20 сентября 2022 года.

Мэр Наталья Котова убедилась, что работы идут по графику. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Памятник "Ленинградский мост" также реставрировали и установили на место. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Через 4 месяца здесь будет оживленное движение и трамвайные пути. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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