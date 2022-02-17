В Челябинской области пожилая женщина погибла на пожаре в старой двухэтажке

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

74-летняя бабушка погибла во время пожара в поселке Запасное в Челябинской области. Трагедия случилась утром в четверг, 17 февраля. Пожилая женщина жила в старой двухэтажке. Как отмечают спасатели, планировка дома — коридорного типа, что создает угрозу для соседних квартир. Плюс так называемые «пустотные перекрытия».

— Тушение пожаров в таких зданиях усложняется скрытым горением: огонь с большой скоростью распространяется по «пустотам», увеличивая площадь пожара, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

До прибытия пожарных из дома успели эвакуироваться шесть человек. Первыми к месту вызова прибыли добровольцы из соседнего поселка Еленинка. Всего в борьбе с огнем было задействовано 17 человек и пять автоцистерн.

— Тушение было организовано методом подвоза воды к месту пожара от водонапорной башни поселка Новокаолиновый. Также для проливки пустотных строительных конструкций был задействован пожарный поезд станции Карталы, — рассказали в МЧС.

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