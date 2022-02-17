Владельцы квартир ЖК «Фрукты» на федеральной территории «Сириус» получили ключи

Фото предоставлено пресс-службой СК «Неометрия»

Строительная компания «Неометрия», входящая в ТОП-25 крупнейших застройщиков России, начала выдачу ключей владельцам квартир в ЖК «Фрукты». Этот комплекс расположен на первой в России федеральной территории «Сириус» (Сочи) – наукограде, где все ориентировано на инновационное развитие территории.

Недвижимость в Сочи стала выгодным вложением средств для жителей всех регионов страны. По оценкам аналитиков «РБК-Недвижимости», за 2021 год цена квадратного метра в Сочи выросла более чем на 51%. Для сравнения в Москве этот показатель поднялся на 24,7%, в Санкт-Петербурге – на 25,2%.

Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов ЖК «Фрукты» СК «Неометрия» получила 25 января 2022 года. На первом этапе владельцам будут переданы ключи от 624 квартир общей площадью более 45 тыс. квадратных метров.

Фото предоставлено пресс-службой СК «Неометрия»

ЖК «Фрукты» расположен в пяти минутах езды от моря, в окружении гор, рядом с Олимпийским парком и уникальным природным заповедником. Кроме того, комплекс находится на федеральной территории «Сириус», развитие которой финансируется из федерального бюджета. Это самостоятельный административный регион внутри Краснодарского края, где все направлено на развитие науки и высокотехнологичного бизнеса. Район, в котором расположен ЖК, подключен к системе «Безопасный город».

При проектировании и строительстве ЖК «Неометрия» ориентировалась на модель «закрытого двора»: комплекс огорожен от посторонних машин и случайных прохожих. Территория «Фруктов» оснащена системой круглосуточного видеонаблюдения с отображением «слепых зон», автоматизированным доступом в подъезды и на придомовую территорию. В будущем управлять многофункциональным сервисом контроля будет помогать специальное приложение, установленное на мобильный телефон.

«Строительная компания «Неометрия» является системообразующим предприятием экономики региона. Создавая жилые пространства, мы развиваем инвестиционную и туристическую привлекательность региона. При этом придерживаемся высоких технологических стандартов, поддерживая экологическую стратегию. Это также способствует развитию региона, в том числе по уровню качества жизни, что неоднократно подтверждалось федеральными рейтингами, – говорит Надежда Барачина, генеральный директор СК «Неометрия». – В планах «Неометрии» – создание целого квартала ЖК «Фрукты», где будут проживать более 3 тыс. человек. В целом администрация «Сириуса» планирует, что к 2025 году на ее территории будут полноценно работать инновационные кластеры, университеты и парки будущего».