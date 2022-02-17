В Челябинске вынесли приговор двум закладчикам, которые хотели продать героин

Фото: УФСБ России по Челябинской области
В Челябинске вынесли приговор двум закладчикам, которые хотели продать партию героина. Мужчин поймали в апреле прошлого года, когда они везли с собой 740 граммов наркотиков. В дальнейшем они хотели передать все это своим клиентам через закладки.
— Металлургическим районным мужчины признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
Один из закладчиков — гражданин другой страны. Мужчины получили по девять и девять с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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