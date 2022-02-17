В центре Челябинска Volkswagen вылетел на тротуар и снес ограждение

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В центре Челябинска Volkswagen вылетел на тротуар. Авария произошла сегодня возле дома № 75 по улице Энгельса. К счастью, никто из людей или животных не попал под колеса машины — пострадало только ограждение.

— Скорее всего, водитель перепутал газ и тормоз, — рассказывают очевидцы ДТП — За рулем был молодой человек.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пресс-службе ГИБДД пока нет информации о случившемся, возможно, она появится позже.

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