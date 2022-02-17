Минэкологии просит жителей Челябинска спасти рыб от замора

Фото: Минэкологии Челябинской области

В Челябинской области рыбы рискуют погибнуть из-за кислородного голодания. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». В связи с этим минэкологии просит жителей Челябинска и области помочь рыбам.

Дело в том, что в замкнутых водоемах по типу болот, карьеров или небольших озер отсутствует течение. Из-за этого рыбы лишаются кислорода и могут погибнуть. В сильные морозы такие водоемы покрыты льдом, под которым растут водоросли и зоопланктон.

— Чтобы поддержать жителей водоемов и экосистему в целом, на всех озерах необходимо проводить мероприятия по искусственной аэрации — сверлить лунки, вставляя в них сухой камыш, делать проруби, устанавливать компрессоры, — объяснили в пресс-службе минэкологии.

Если вы хотите стать добровольцем и помочь рыбкам, можно обратиться в администрацию города. Там объяснят порядок действий и покажут участок, на котором нужно работать. Обеспечивать рыб кислородом также помогают волонтеры. Раньше всем этим занимались общества охотников и рыбаков, но теперь это делается только на арендованных озерах.

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