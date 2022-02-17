В спортшколе Челябинска «прописался» милашка-пони по кличке «Максимус»

Евгения Зинурова (на фото — сверху) с юными воспитанниками побывала в гостях у «Максимуса» в КСК «Рифей». Фото из личного архива Евгении Зинуровой.

«У нас в «Рифее» новичок. Знакомьтесь: пони по кличке «Максимус». Малышу три года. Он максимально веселый и добрый милашка». Такой пост появился в инстаграм конноспортивного комплекса и спортивной школы «Рифей».

В «Рифее» рассказали, что милашка «»Максимус» или просто «Макс» поселился у них в начале февраля. Его комплексу передал один из челябинских заводчиков.

— У нас это первый пони. «Максимус» не для занятий спортом, а для совсем маленьких детишек, которые часто приходят к нам в школу на экскурсии. На нем можно покататься, сделать селфи с этим милашкой. Макс уже сейчас легко катает ребятишек 4-6 лет и старше. Уверена, «Максимуса» все полюбят, — рассказала специалист по связым с общественностью СШОР «Рифей» Ольга Борунова.

Первыми друзьями «Максимуса» стали юные легкоатлеты спортивной школы «Металлург — спорт». На днях перед поездкой на крупный Всероссийский турнир в Омск.

— В спортивной школе ребятишки узнали много нового: какие бывают масти лошадей бывают, как лошадкам делают маникюр и педикюр, какие шампуни используют, что означают их имена - обычно делают так, чтобы первые буквы имён папы и мамы были в имени жеребёнка. Еще увидели солярий для животных, покормили лошадок сахаром и морковкой, заплели Максу косички... «Максимус» должен зарядить ребятишек на максимальные результаты на предстоящих соревнованиях, — рассказала тренер юных спортсменов, двукратная рекордсменка мира и Европы по легкой атлетике Евгения Зинурова.

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