Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 3:33

В центре Челябинска на месяц продлили ограничение движения

Улицу Труда не откроют 20 февраля, как обещали ранее
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Улицу собирались открыть 20 февраля, но сделать это не получится

Улицу собирались открыть 20 февраля, но сделать это не получится

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проезд по улице Труда в центре Челябинска будет затруднен еще в течение месяца. До 22:00 21 марта продлили ограничения на автомобильное движение по отрезку между улицей Пушкина и улицей Свободы. Распоряжение об этом подписал замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.

В городской администрации пояснили, что на улице Труда монтируют коммуникации. К водопроводу подсоединяют новые объекты.

Свободное движение по улице Труда планировали восстановить вечером 20 февраля. Но ООО «Гарантстрой» (подрядчик МУП «ПОВВ», работающий с водопроводными и канализационными сетями на участке) не завершило работы и попросило продлить срок действия ограничений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru