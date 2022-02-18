В центре Челябинска на месяц продлили ограничение движения

Улицу собирались открыть 20 февраля, но сделать это не получится Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проезд по улице Труда в центре Челябинска будет затруднен еще в течение месяца. До 22:00 21 марта продлили ограничения на автомобильное движение по отрезку между улицей Пушкина и улицей Свободы. Распоряжение об этом подписал замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.

В городской администрации пояснили, что на улице Труда монтируют коммуникации. К водопроводу подсоединяют новые объекты.

Свободное движение по улице Труда планировали восстановить вечером 20 февраля. Но ООО «Гарантстрой» (подрядчик МУП «ПОВВ», работающий с водопроводными и канализационными сетями на участке) не завершило работы и попросило продлить срок действия ограничений.

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